Украинская актриса опубликовала в Instagram видео, где показывает свои роды.

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Так, звезда украинских сериалов родила второго сына. Девушка решила поделиться очень сокровенным для нее видео с родов.

В ролике можно увидеть, как рождается малыш и вплоть до того момента, как его кладут матери на грудь.

"Ну все, наконец, я родила второго, здорового, красивого сына! Если честно, я немного волновалась, потому что ничего не скрывала от вас. И все показывала! А это такое таинство, которое, сказала бы я раньше, нельзя показывать. Разве что после того как уже все произойдет. Мне было страшновато, вдруг кто-то позавидует, не так посмотрит, подумает, сглазит! Но теперь я в это не верю и даже в голову не пускаю такие мысли", - сказала Анна.