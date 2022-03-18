Певица опубликовала в своем Instagram забавную картинку.

Украинская певица Слава Каминская в своем Instagram-блоге обнародовала забавную картинку, в которой потроллила воюющих в Украине кадыровцев.

"Украинцы начали расставлять ловушки для кадыровцев в виде баранов с заминированным анусом. Кадыровцы несут серьезные потери", - говорится на картинке.

Стоит отметить, что Слава Каминская неоднократно высказывалась в поддержку Украины, на территории которой Россия развязала полномасштабную войну.

Кроме того, она заявила, что перессорилась с большинством своих российских друзей, так как они не хотят верить в то, что в Украине идет война по вине Путина.

Позицию Каминской разделяет и другая украинская певица Оля Цибульская, которая и вовсе заявила, что все опальные звезды для нее мертвы еще с 2014 года.

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