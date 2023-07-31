Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верки Сердючки, посетил фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале, где спел один из своих главных хитов "Dancing Lasha Tumbai", однако в измененном варианте.
На сцену артист вышел в вышиванке и со звездой на голове, а его "мама" Инна Белоконь блестала в украинском наряде. Шоу-балет зажег вместе с ними на сцене под разрывной хит, в припеве которого есть слова "Раша, гудбай".
Стоит отметить, что это очень взбесило россиян. Еще во время Евровидения в 2007 году, когда Данилко пел "Dancing Lasha Tumbai" им слышалось "Russia, goodbye", а сейчас тем более.
Что пишут россияне
- "Сельский конкурс "Алло, мы ищем таланты""
- "Цирк! Жалкое зрелище. Не хватает главного циркача"
- "Как в сельском клубе"
- "Днище"
- "В колхозе "Червоне дышло" праздник"
- "Что за цирк прошлого века?"
- "Это Россия сказала вам гудбай, а не вы ей. Убожество"
К слову, в комментариях "появились" и украинцы. Они поблагодарили Лайму Вайкуле за то, что она организовала фестиваль без участия россиян и отметили, что все украинские артисты - высший пилотаж.
Напомним, ранее Галкин и Вайкуле удивили неожиданным дуэтом на фестивале в Юрмале. Артисты спели вместе, из-за чего россияне принялись "плеваться желчью".