Жители страны-агрессора начали "плеваться желчью" в артиста.

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верки Сердючки, посетил фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале, где спел один из своих главных хитов "Dancing Lasha Tumbai", однако в измененном варианте.

На сцену артист вышел в вышиванке и со звездой на голове, а его "мама" Инна Белоконь блестала в украинском наряде. Шоу-балет зажег вместе с ними на сцене под разрывной хит, в припеве которого есть слова "Раша, гудбай".

Стоит отметить, что это очень взбесило россиян. Еще во время Евровидения в 2007 году, когда Данилко пел "Dancing Lasha Tumbai" им слышалось "Russia, goodbye", а сейчас тем более.

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К слову, в комментариях "появились" и украинцы. Они поблагодарили Лайму Вайкуле за то, что она организовала фестиваль без участия россиян и отметили, что все украинские артисты - высший пилотаж.

Напомним, ранее Галкин и Вайкуле удивили неожиданным дуэтом на фестивале в Юрмале. Артисты спели вместе, из-за чего россияне принялись "плеваться желчью".

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