Девушка откровенно поговорила на тему своей фигуры.

Украинская блогерша Рамина Эсхакзай пообщалась со своими поклонниками в Instagram и рассказала, сколько сейчас весит. Так, одна из подписчиц спросила у девушки о ее параметрах и отметила, что у Рамины отличная фигура.

В ответ на такое сообщение Эсхакзай написала, что на данный момент ее вес варьируется в пределах 54-54,5 килограмм. Известно, что в последнее время блогерша перешла на правильное питание, а также она посвящает время спорту.

Еще в начале войны, как рассказывала Эсхакзай, она набрала лишний вес. Когда знаменитость почувствовала себя некомфортно, решилась взяться за свою фигуру. И буквально за полгода она привела себя в идеальную форму, которой сейчас восхищаются ее поклонники.

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Стоит отметить, что в комментариях под постами Рамины пользователи сети делают ей массу комплиментов. Также они замечают малейшие изменения в ее внешности. Например, последний раз Эсхакзай сказали, что у нее красивые губы. Девушка призналась, что делает инъекции.

Чем известна Рамина

Впервые о Рамине заговорили после проекта "Холостяк", главным героем которого был футболист Сергей Мельник. Хоть ей и не удалось победить, она все же запомнилась зрителям.

Позже стало известно, что у Рамины роман с певцом Виталием Козловским. Однако тот спустя много лет признался, что это был всего лишь пиар-ход.

Также у Рамины был роман с адвокатом Евгением Прониным, но недавно стало известно об их расставании.

Эсхакзай - успешная блогерша, она ведет свой YouTube-канал "Рамина", который ранее назывался "Ходят слухи".

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