Она честно ответила своим поклонникам.

Рамина Эсхакзай - популярная украинская блогерша и журналистка, поэтому к ее персоне приковано много внимания. В том числе поклонников интересует и ее личная жизнь.

Известно, что недавно Рамина рассталась с адвокатом Евгением Прониным, с которым даже планировала свадьбу. После этого она не говорила о личной жизни.

Лишь в одном из интервью призналась, что у нее нет времени ходить на свидания из-за большой загруженности на работе. Однако, если предоставится такая возможность, она была бы не против.

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Сейчас же в инста-сториз девушка четко ответила, что до сих пор не нашла свою любовь:

"Сейчас у меня нет никаких романтических отношений ни с единым мужчиной на этой планете".

Напомним, о расставании Эсхакзай и Пронина стало известно в апреле 2023 года.

До отношений с адвокатом Рамина встречалась с сыном хореографа Дмитрия Коляденко - Филиппом. Также СМИ гудели о ее романе с певцом Виталием Козловским, который сейчас служит в ВСУ. Однако, как выяснилось позже, это был всего лишь пиар-ход. На самом деле между ними не было романтических отношений.

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