По словам артиста, иллюзия их отношений была выгодна самой девушке.

Украинский певец Виталий Козловский рассказал об отношениях с журналисткой Раминой Эсхакзай. Он признался, что их роман был выгодным для девушки, однако на самом деле ничего серьезного между ними не было.

В интервью Олегу Борисову он рассказал, что их отношения были обманом:

"Это очень длинная история. Это было нужно больше Рамине. Мы оба играли. Но я тебе скажу так, нет дыма без огня. Сейчас такое время, что любая ложь, она, во-первых, не интересна, а, во-вторых, не имеет смысла. Это то, что было. Это то, что осталось за пределами того времени, которое уже никогда не вернуть".

Сейчас между ними, по словам певца, никаких отношений нет - они почти не общаются. Единственное, уточнил Козловский, Рамина следит за его творчеством и поздравляет с премьерами.

Стоит отметить, что впервые о романе Козловского и Эсхакзай заговорили в 2016 году. Тогда Рамина снималась в клипах артиста, когда и возникла между ними симпатия. Они стали чаще появляться вместе на публике.

Более того, певец даже сделал предложение Рамине, но уже через несколько месяцев они расстались. Ходили слухи, что именно Рамина бросила артиста. Однако, как выяснилось сейчас, на самом деле между ними ничего не было, кроме симпатии и флирта.

Сейчас о личной жизни Козловского ничего неизвестно, а вот Эсхакзай встречается с известным адвокатом Евгением Прониным. Девушка собирается за него замуж.

Напомним, ранее Рамина Эсхакзай рассказала о стрессе из-за хейта.

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