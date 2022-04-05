Телеведущая рассказала, как оккупанты обстреляли Ле-маршрутку.

Украинская телеведущая Леся Никитюк в программе "Сніданок з 1+1" рассказала, как отреагировала на обстрел маршрутки, на которой она путешествовала по Украине вместе со своей командой.

"К сожалению, маршрутку обстреляли, попала ракета в ангар, вылетели стекла. Я не успела еще расплакаться, когда выложила фотографии, как люди начали писать мне, что мы готовы твою маршрутку полностью переделать и она будет ездить дальше", - поделилась Леся Никитюк.

Также она рассказала, что сейчас находится в родном Хмельницком, где работает в волонтерском центре, помогающем вынужденным переселенцам из городов, где идут активные боевые действия.

"Каждый день мы встречаем людей, которые вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов. Мы помогаем им расслабиться, стараемся вкусно кормить, у нас большой коллектив, всей школы, где я когда-то училась. Там и директор, и завуч, психологи и учителя работают каждый день. Мы приняли около 50 семей, кошек, собак, всех стараемся обеспечить любовью и лаской. А потом люди либо двигаются дальше к своим родственникам в других областях, либо остаются в нашем городе", - добавила Никитюк.

Напомним, ранее Леся Никитюк в интервью УНИАН рассказала, как переживает войну, развязанную на нашей земле Россией, чем помогает военным и переселенцам, что дает ей силы не отчаиваться и какой она видит Украину после нашей победы.

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