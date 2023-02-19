Актер требовал экзотические фрукты в прифронтовом городе.

Российский актер Дмитрий Дюжев, пославившийся благодаря съемкам в сериале "Бригада", угодил в скандал. Как сообщается в Telegram-канале "НеМалахов", он потребовал в номер отеля бесплатные десерты, кофе и экзотические фрукты исключительно в очищенном виде.

Однако сам Дюжев опроверг эту информацию. Он прокомментировал данную ситуацию с сарказмом:

"Неправда, конечно же. И очищенные помело ему надо было нести, и какие-то экзотические, невероятные фрукты... И вот такой вот зазнавшийся артист требует на прифронтовой линии себе невероятные какие продукты".

Однако позже в том же Telegram-канале сообщили, что ранее с недружелюбностью актера сталкивался и их админ. Он хотел взять интервью у актера, прождал его на парковке несколько часов, но тот ему резко отказал.

"Дождавшись Дюжева, он бросился встречать на парковку, где едва не был сбит его белоснежным джипом и ледяным высокомерием. Цветочков Дмитрий не принял, говорить отказался и потребовал впредь записываться к нему заранее - за неделю, а лучше за две", - говорится в канале.

Что Дмитрий Дюжев говорит о войне в Украине

Дмитрий Дюжев поддерживает большую войну в Украине. Он неоднократно приезжал в оккупированный Донецк и расхваливал город. Также он выступал в РФ на концерте-митинге, где призывал людей вставать и славить страну-агрессора.

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