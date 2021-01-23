Два дня назад Филипп Киркоров призвал россиян сплотиться вокруг "Лидера".

Известная российская певица Алла Пугачева отписалась в Instagram от Филлипа Киркорова, который призвал сегодня поддержать президента России Владимира Путина.

Об этом в своем Telegram-канале "Кровавая барыня" сообщила телеведущая Ксения Собчак.

«Вот тебе бабка и Юрьев День!))» – прокомментировала наблюдение Собчак.

При этом, как сообщает «Собеседник», Пугачева подписалась на арестованного российского оппозиционера Алексея Навального, которого сегодня вышли поддержать десятки тысяч человек по всей России.

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Отмечается, что два дня назад Филипп Киркоров призвал россиян «сплотиться вокруг «Лидера».

«В честь сегодняшней даты: абсолютное #очко 21.01.21 предлагаю всем «обнулиться»! Блогерам и другим «новичкам» предлагаю закончить играть в серьезные игры... Привлекать к себе внимание элементами шоу. Уж кто-кто, а я в шоу эксперт! Прошлый год нам дал столько проблем и сложностей, что сейчас все должны быть едины с нашим «Лидером», кажется, у нас уже был один «немецкий» пациент в истории, все помнят к чему это привело», - написал Киркоров.

Возвращение и арест Навального

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

Навальный призвал сторонников не бояться и выходить на улицы.

Сегодня в РФ проходят акции в поддержку Навального в частности, его соратники анонсировали митинги в 93 городах. Силовики задерживают участников акций.

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Автор: УНИАН