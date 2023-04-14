Пугачева и Вайкуле - близкие подруги, которые часто общаются. Например, недавно Алла посетила концерт Лаймы и поделилась теплыми фото оттуда.

Латышская певица Лайма Вайкуле откровенно ответила на вопрос о том, помогала ли Алла Борисовна Пугачева украинской армии. Звезда убеждена, что Примадонна не жертвовала деньги на ВСУ, потому что сейчас ничего не зарабатывает.

"Аллу сейчас будет проверять прокуратура. Отстаньте вы от Аллы. Отстаньте от этих замечательных людей. Откуда вы взяли, что нужно проверять, платит ли Алла украинской армии. Захочет - заплатит, не захочет - не заплатит. Правда, я знаю, что она этого не делала", - сказала Лайма.

Вайкуле пошутила о том, что когда ей нужны были деньги якобы на покупку картины, Алла не смогла ей помочь. Также певица призвала перестать "терроризировать" Максима Галкина.

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"Она ведь не работает. Вы знаете об этом? Откуда она возьмет деньги на то, чтобы кому-то отправлять? Хочется сказать, что она даже мне не давала денег, когда у меня была проблема. Хотела приобрести большую картину. Я шучу. Это все шутки. Я вас развлекаю. Отстаньте от Аллы, от Меладзе, от Галкина, от меня со своими глупыми вопросами", - резюмировала звезда.

Напомним, недавно стало известно, что прокуратура РФ проведет проверку Аллы Пугачевой, Никиты Преснякова и Кристины Орбакайте на предмет предоставления финансовой помощи ВСУ.

Сами звезды на подобные проверки никак не реагировали. Все члены звездного семейства сейчас находятся за пределами России.

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