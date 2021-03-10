Известная певица Алла Пугачева появилась на программе собственного мужа Максима Галкина "Сегодня вечером".
Соответствующее фото опубликовано на фан-странице звезды в Instagram.
Читайте также"Как кукла": опубликовано селфи нестареющей ПугачевойДля выхода в свет Примадонна выбрала фирменный балахон. И этим артистка удивила всех, ведь она отказалась от него после ухода со сцены.
Дополнила образ Алла Борисовна туфлями на каблуке и очками. Кроме того, Пугачева снова прицепила пряди кудрявых волос.
Фото с Примадонной рассорило сеть: одни считают, что она выглядит шикарно, другие же раскритиковали ее внешность. "Красотка", "Боже мой, на кого она похожа", - пишут в комментариях.
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