Примадонна, судя по всему, опубликовала фото случайно.

Российская певица Алла Пугачёва высказалась о своем недавнем селфи, которое вызвало бурную реакцию в сети. Артистка вышла в "сториз" без бровей и с весьма неудачным макияжем.

Пугачева нелепо оправдалась за селфи, ее заснял на видео дизайнер Игорь Гуляев. Видео с речью Примадонны он опубликовал на своей странице в Instagram.

Пугачева смотрела на свое недавнее фото и показывала его Гуляеву. Она внимательно рассматривала селфи, а ее друг пытался утешить певицу:

"Да ну, не такая ты! Покажи! Совсем другое лицо!".

Артистка попыталась оправдаться тем, что на фото она просто хотела посмотреть, как смотрится ее помада. Судя по всему, Пугачева не планировала публиковать свое селфи, но оно все же оказалось в сети.

"Красотка! Случайное фото, а сколько шума. Пугачёва и телефон – несовместимые вещи", - пошутил Гуляев и намекнул, что певица явно не сильна в современных технологиях.

Напомним, вчера на странице Пугачевой в Instagram появилось неудачное селфи. Артистка вышла в "сторис" без бровей, с нелепым макияжем. Вскоре фото "исчезло", а через несколько часов снимок снова появился в сети, но уже на странице младшей дочери Примадонны. Селфи, к слову, во второй раз заметно "отфотошопили".

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