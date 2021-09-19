СМИ сообщают, что Пугачева якобы так увлеклась Розенбаумом, что мчалась в Ленинград, только чтобы повидаться с ним.

Журналист Денис Сорокин утверждает, что между певицей Аллой Пугачевой и российским бардом Александром Розенбаумом якобы был роман.

Примадонна якобы специально ездила к Розенбауму на свидания в Ленинград, хотя в то время была замужем. Об этом сообщает МК.

Читайте также"Не врите": вокруг Пугачевой разразился скандал - она резко ответила (фото)По словам журналиста, это было в конце 80-х годов. Тогда артистка была замужем за концертным директором и продюсером Евгением Болдиным.

"Говорят, что с Аллой Борисовной у них (с Розенбаумом, - УНИАН.) был страстный роман", — сказал Сорокин.

Сам Розенбаум в одном из интервью подтвердил, что испытывал к Пугачевой глубокую симпатию сразу же после первого знакомства. Однако он отказывается отвечать на вопрос о романе между ними.

Алла Пугачева: личная жизнь

Личная жизнь Аллы Пугачевой не менее насыщенная, чем ее концертная карьера.

Первый раз Пугачева вышла замуж в 1969 году за Миколаса Орбакаса. В 1971 году у них родилась дочь Кристина Орбакайте. Их брак длился недолго - 2 года.

В 1977 году Алла Пугачева во второй раз вышла замуж за кинорежиссера Александра Стефановича, здесь брак держался 4 года.

Следующим избранником Аллы Борисовны в 1985 году стал Евгений Болдин, он был продюсером певицы. Пара развелась из-за романа Пугачевой с Владимиром Кузьминым.

В марте 1994 года Пугачева выходит замуж за Филиппа Киркорова. Пара развелась в 2005 году.

В 2011 году Примадонна вышла замуж за юмориста Максима Галкина, до этого они жили в гражданском браке.

Автор: Ольга Робейко