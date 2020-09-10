На видео со съемок шоу на лице Примадонны заметны морщины и "поплывший" овал лица. На фото она выглядит иначе.

Артисты Алла Пугачева и Баста стали гостями нового выпуска YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити", в котором представители старшего и младшего поколения музыкантов слушают и оценивают новые треки.

Первый выпуск нового сезона проекта был представлен на YouTube-канале "Gazgolder".

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Снимком после съемок шоу поделился на своей странице в Instagram креативный продюсер Сергей Ильин. На фото он показал "оттюнингованную" Примадонну и ее супруга.

Так, в кадре Алла Борисовна предстала в светлых кюлотах, кофте цвета металлик и с полураспущенными кудрявыми волосами. На фотографии у нее яркий макияж, молодящий ее.

Также на видео со съемок шоу "Музыкалити" видно, что Пугачева выглядит хорошо, но не так, как на снимке Ильина. На ее лице заметны морщины и "поплывший" овал лица.

Напомним, вокруг помолодевшего лица Пугачевой не раз возникали слухи. Многие начали писать, что от Примадонны давно ничего не осталось, ее внешний вид — результат работы пластических хирургов.

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Автор: УНИАН