Алла Пугачева сделала откровенное признание на одном из российских шоу.

Российская звезда Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин приняли участие в шоу, в ходе которого Примадонна трепетно обратилась к своему супругу.

На опубликованном в сети видео можно увидеть, как Примадонна пытается что-то сказать в микрофон, но ее неслышно. Помочь ей решил Галкин, который несколько раз пододвигал ее микрофон ко рту.

Но это вовсе не помогло Алле Борисовне высказать свое мнение в программе, а даже наоборот - она растерялась и не смогла сказать ни слова. Затем, глядя на супруга, она отметила, что когда он прикасается к ней, она забывает обо всем на свете.

Читайте такжеУкраинского шоумена не впустили в Италию: что случилосьНапомним, ранее Максим Галкин жестко опозорил Аллу Пугачеву в эфире шоу. Ведущая программы сказала, что мужей Примадонны не сосчитать, на что она ответила: "Сейчас это сделать легче. Вот последний". Галкин в этот момент рассмеялся и сказал: "Дай Бог".

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Автор: Диана Могилевич