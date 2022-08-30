Российский шоумен прилетел в Австралию и показал своим фанатам местную природу.

Многих поклонников звездной пары Пугачева-Галкин интересовал вопрос, где же сейчас находится Максим, пока его супруга неожиданно для всех вернулась из-за границы в Россию.

Юморист опубликовал в Instagram "истории", на которых раскрыл местонахождение. Оказывается, супруг Аллы Борисовны сейчас в Австралии.

"В Сиднее зима, как у нас лето. Тут бывает разная зима, но в этот раз такая классная и мягкая", — говорит шоумен в кадре. Відео дня:

Также Галкин анонсировал дополнительный концерт в Австралии: 3 сентября он выступит в Мельбурне.

Напомним, 27 августа стало известно, что Алла Пугачева вернулась в Россию. Алла Борисовна и Максим Галкин после начала полномасштабной войны РФ против Украины выехали в Израиль, летом они находились в Юрмале.

Супруг Примадонны активно поддерживает украинцев и помогает пострадавшим в результате российского вторжения. Пугачева пока публично не высказывала свою позицию по поводу агрессии Путина.

Все гадают, вернется ли Галкин в РФ, ведь его из-за его высказываний по поводу войны уволили с "Первого канала" и отказали в России во всех рекламных кампаниях.

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