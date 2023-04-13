Олег Винник и его благотворительный фонд отметили двумя благодарностями за помощь армии и поддержку ВСУ. Снимок благодарностей был опубликован в фан-аккаунте артиста в Facebook.
"Так "не помогал" армии, что получил две благодарности от ВСУ. Умные все понимают, дуракам и доказывать не будем. Любим и гордимся. Молодчина", - сказано в сообщении.
В документах сказано, что благодарность Олегу Виннику выписали "за предоставление материально-технической помощи в решающее для страны время".
Кроме того, в городе Хмельницкий фонд "Волчица" поблагодарили "за весомый вклад в волонтерскую деятельность и предоставление благотворительной помощи".
Реакция соцсетей
- "Спасибо за информацию. Олег Анатольевич, низкий поклон за помощь ВСУ!!!"
- "Круто! Мы знали, что он не сбежал"
- "Такой благородный человек делает добрые дела без лишней огласки"
- "Спасибо за помощь! Земной поклон"
Ранее УНИАН писал, что с началом полномасштабной войны Олег Винник куда-то загадочно исчез. Лишь летом прошлого года появилась информация о том, что его благотворительный фонд передал автомобили украинской армии. После этого некоторые коллеги говорили о том, что исполнитель песни "Нино" тяжело болен, поэтому он не в силах вести былую публичную деятельность.