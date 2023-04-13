Артист, который в последнее время не так часто появляется на публике, на самом деле помогает армии.

Олег Винник и его благотворительный фонд отметили двумя благодарностями за помощь армии и поддержку ВСУ. Снимок благодарностей был опубликован в фан-аккаунте артиста в Facebook.

"Так "не помогал" армии, что получил две благодарности от ВСУ. Умные все понимают, дуракам и доказывать не будем. Любим и гордимся. Молодчина", - сказано в сообщении.

В документах сказано, что благодарность Олегу Виннику выписали "за предоставление материально-технической помощи в решающее для страны время".

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Кроме того, в городе Хмельницкий фонд "Волчица" поблагодарили "за весомый вклад в волонтерскую деятельность и предоставление благотворительной помощи".

Реакция соцсетей

"Спасибо за информацию. Олег Анатольевич, низкий поклон за помощь ВСУ!!!"

"Круто! Мы знали, что он не сбежал"

"Такой благородный человек делает добрые дела без лишней огласки"

"Спасибо за помощь! Земной поклон"

Ранее УНИАН писал, что с началом полномасштабной войны Олег Винник куда-то загадочно исчез. Лишь летом прошлого года появилась информация о том, что его благотворительный фонд передал автомобили украинской армии. После этого некоторые коллеги говорили о том, что исполнитель песни "Нино" тяжело болен, поэтому он не в силах вести былую публичную деятельность.

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