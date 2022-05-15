Шоумен продолжает помогать ВСУ и беженцам.

Украинский телеведущий и шоумен Сергей Притула продолжает заниматься волонтерской деятельностью. Он решил вспомнить былой опыт комментатора Евровидения и согласился стать неофициальным Twitter-комментатором песенного конкурса в этом году. Слушатели пожертвовали 2,5 млн грн для помощи украинским военнослужащим, хотя изначально планировалось собрать 1 млн.

"Это невероятно! Спасибо вам за этот вечер, твиттеряне! 2,5 млн уже, и это только мои карточки. Без крипт и фонда. Пока что. Полную сумму напишу завтра. #KalushOrchestra, вы разорвали! Украинцы, вы невероятные! Одна победа есть, работаем дальше", - высказался Сергей Притула в Twitter.

Напомним, финал Евровидения 2022 состоялся в Турине 14 мая. Украинская группа Kalush Orchestra заняла первое место, набрав 631 балл - это абсолютный рекорд среди всех представителей Украины на этом конкурсе. После своего выступления лидер группы Олег Псюк призвал мир помочь Мариуполю.

Также УНИАН писал, что солист Kalush Orchestra объяснил, почему призвал мир спасти "Азовсталь".

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