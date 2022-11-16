Волонтер и экс-телеведущий признался, что его родной брат самостоятельно доставал экипировку для себя и товарищей.

Экс-телеведущий и волонтер Сергей Притула рассказал о брате, который оставил адвокатскую практику, чтобы защитить свою страну. В интервью проекту "Розмова" Сергей признался, что родственник принимал участие в боях на Киевщине.

"Брат был откомандирован туда в составе одного из спецподразделений, к которому он "приквартировался" на добровольческой основе. "Зачисткой" это трудно назвать, потому что это было где-то в районе 20-21 марта. Ни о каких зачистках тогда речь не шла, тогда шли бои за Бучу, Ирпень — за Киевщину. Брат был прикреплен к двум снайперам, которых защищал. Не знаю, можно ли что-нибудь больше об этом рассказывать", - объяснил Притула.

Сергей признался, что его брат не пользовался случаем, и не просил его поставлять ему амуницию или какое-то оборудование.

Видео дня

"Я ему очень благодарен. Условно говоря, Василий Притула не дергал Сергея Притула с просьбой: "Дай мне на подразделение броники и шлемы, снабди транспортом". Все, что нужно было для бойцов, брат доставал самостоятельно. Ребята экипированы очень круто. Я встречался с ними не раз. Единственное, наконец я отдал им бус ( гастрольный бус "Варьяты-шоу", - ред)", - поделился волонтер.

Сейчас брат Сергея Притулы вернулся в адвокатскую практику.

Чем Сергей Притула занимается во время войны

Ранее он был ведущим Нового канала, но после 24 февраля все свое свободное время тратит на помощь армии - собирает донаты, покупает амуницию, транспорт и даже оружие. Благотворительный фонд Сергея Притулы является одним из самых известных в Украине.

Напомним, экс-жена Притулы показала редкое фото его повзрослевшего сына.

Вас также могут заинтересовать новости: