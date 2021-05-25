Домашний персонал актрисы и модели Ким Кардашьян подал иск в суд на нее. Сразу семь человек обвиняют Ким в ужасном отношении, невыплате заработной платы и незаконном использовании труда подростков.
Об этом сообщает Page Six.
Отмечается, что Ким часто уменьшала зарплату, а Канье Уэст заставлял садовников и другую обслугу надевать "жуткие коричневые халаты". Также в звездном доме работали несовершеннолетние подростки.
"Если подростки были наняты и работали больше часов, чем установлено законом, может быть возбуждено дело о нарушении правил детского труда", - заявил инсайдер издания.
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Адвокат Кардашьян всячески пытается защитить звезду. По его словам, Ким никогда не сотрудничала с персоналом напрямую.
"Она никогда не была замешана в подобных скандалах. Ким очень гордится тем, что вовремя платит людям за их работу, так что этот вопрос не имеет к ней никакого отношения", - сказал источник, близкий к звезде.
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