Персонал обвиняет телезвезду не только в плохом отношении, но и в невыплате зарплаты.

Домашний персонал актрисы и модели Ким Кардашьян подал иск в суд на нее. Сразу семь человек обвиняют Ким в ужасном отношении, невыплате заработной платы и незаконном использовании труда подростков.

Об этом сообщает Page Six.

Отмечается, что Ким часто уменьшала зарплату, а Канье Уэст заставлял садовников и другую обслугу надевать "жуткие коричневые халаты". Также в звездном доме работали несовершеннолетние подростки.

"Если подростки были наняты и работали больше часов, чем установлено законом, может быть возбуждено дело о нарушении правил детского труда", - заявил инсайдер издания.

Читайте такжеЮлия Санина в секси-боди вызвала фурор в сети

Адвокат Кардашьян всячески пытается защитить звезду. По его словам, Ким никогда не сотрудничала с персоналом напрямую.

"Она никогда не была замешана в подобных скандалах. Ким очень гордится тем, что вовремя платит людям за их работу, так что этот вопрос не имеет к ней никакого отношения", - сказал источник, близкий к звезде.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич