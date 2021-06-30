На официальном открытии, которое состоится в день 60-летнего юбилея принцессы Уэльской, будет присутствовать небольшое количество людей.

Завтра, 1 июля, состоится открытие статуи принцессы Дианы в саду Кенсингтонского дворца.

Ранее сообщалось, что принца Уильяма на мероприятии будет сопровождать супруга герцогиня Кембриджская Кэтрин. Но редактор Daily Telegraph Камилла Томини в эфире австралийской программы 9now's Today, предположила, что Кэтрин на Западе не будет, а братья будут представлять статую вдвоем.

На официальном открытии, которое состоится в день 60-летнего юбилея принцессы Уэльской, будет присутствовать небольшое количество людей. Сыновья Дианы принцы Уильям и Гарри скажут свои речи. Супруги принца Гарри Меган Маркл тоже не будет, она находится в США вместе с новорожденной дочерью Лили и старшим сыном Арчи.

Читайте такжеЛишь принцесса: герцогиня Камилла не сможет получить титул королевы, когда принц Чарльз возглавит британский престолОднако, известно также, что принц Уильям хотел, чтобы его дети — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи увидели статую своей бабушки накануне ее официального открытия в спокойной обстановке. Дизайн статуи принцессы Дианы держится в секрете, публике ее покажут завтра.

Герцогиня Кейт наблюдала все эти годы за созданием статуи и работой скульптора Йена Ренк-Бродли, который работал над ней с 2017 года. Некоторые источники намекают, что для принцев Уильяма и Гарри было важно, чтобы их маму Диану изобразили молодой и жизнерадостной, передает ТСН.

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Автор: Иван Бойко