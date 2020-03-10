Лишь принцесса: герцогиня Камилла не сможет получить титул королевы, когда принц Чарльз возглавит британский престол

Такое решение членов британской монаршей семьи обусловлено тем, что этот брак принца Чарльза стал вторым, после трагической смерти принцессы Дианы.

71-летний принц Чарльз является преемником матери Елизаветы II на престол. После того, как он возглавит британскую монархию, ему будет присвоен титул короля. Однако супруга герцогиня Камилла не сможет получить полномочия королевы, ведь их брак стал вторым для принца Чарльза.

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Как сообщил представитель королевской пары для издания The Times, в будущем Камилла будет использовать титул принцессы-консорт, а не королевы-консорт – традиционный статус супруги правящего короля, пишет 24 канал. Такое решение членов британской монаршей семьи обусловлено тем, что этот брак принца Чарльза стал вторым, после трагической смерти принцессы Дианы.

Как отмечают источники, эти детели были утверждены еще в 2005 году, когда принц Чарльз и Камилла дали супружеские обеты.

"Герцогиня станет известной как принцесса-консорт, когда принц займет королевский трон. Это было утверждено во время бракосочетания и решение не изменилось", – отметили представители.

Стоит отметить, что первая жена принца Чарльза Диана носила титул принцесса Уэльская. Ее жизнь трагически оборвалась в автокатастрофе после 15 лет брака, который завершился за год до ее смерти. Через несколько лет сын Ее Величества женился во второй раз на Камилле Боулз. Их свадебная церемония была лишена традиционной роскоши, ведь была не слишком одобрительно воспринята в королевской семье и обществе. Поэтому жена приняла решение отказаться от титула принцесса Уэльская, а взамен использует звание герцогиня Корнуольская.

Отметим, что несмотря на то, что герцог Эдинбургский женат на королеве Елизавете ІІ, он все равно остается принцем.

По обычаям королевской семьи супругу правящего короля называют королевой-консортом, но мужа правящей королевы называют принцем-консортом, а не королем-консортом.