Единственная дочь королевы Елизаветы II празднует 70-летие (фото)

Сегодня, 15 августа, единственная дочь королевы Елизаветы II и короля Филиппа VI - британская принцесса Анна - отмечает 70-летний юбилей.

Королевской наследнице, дочери Елизаветы II исполняется 70 лет. Именно сегодня, 15 августа, принцесса Анна празднует свой юбилей.

В честь праздника королевский дворец представил новые портреты с младшей сестрой наследника престола принца Чарльза. Принцессе Анне также присвоено новое воинское звание - она стала главным маршалом авиации и генералом.

Фотографии именинницы были сделаны еще в феврале Джоном Своннелом. Съемка проходила в ее резиденции Геткомб-парк в графстве Глостершир.

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Британская принцесса Анна родилась 15 августа 1950 года в Лондоне. Сейчас она является 14-той в очереди на королевский трон. Дочь Ее Величества получала образование дома и в школе. С детства готовилась к выполнению королевских обязанностей.

Анна увлекается конным спортом и является отличной наездницей. В 1971 году она даже получила золотую медаль на чемпионате Европы, а в 1976 году представляла Великобританию на Олимпийских играх. Принцесса также занимается благотворительностью. Ее деятельность в основном направлена на помощь детям.

Принцесса Анна выходила замуж дважды. Первым мужем был капитан Марк Филлипс (1973-1992). В этом браке родилось двое детей - Питер Филипс и Зара Филлипс. По желанию матери дети не получили королевских титулов. Вторым мужем принцессы стал коммандер Тимати Лоренс.

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Автор: Виктория Гордиенко