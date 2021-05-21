Принц Гарри также признался, что был готов принимать наркотики, чтобы только перестать испытывать боль.

Принц Гарри рассказал о самых кошмарных, по его словам, годах его жизни - с 28 до 32 лет - когда он начал пить, чтобы заглушить боль, которая преследовала его из-за смерти матери.

Своими откровениями о психологических проблемах, постоянной тревоге и панических атаках принц Гарри поделился с американской телеведущей Опрой Уинфри в сериале для Apple TV под названием "Я, которого ты не видишь". В этом сериале известные люди, такие как сама Опра Уинфри, певица Леди Гага, актриса Гленн Клоуз и другие, рассказывают свои личные истории о психическом здоровье и переживаниях, передает Би-би-си.

Принц Гарри также признался, что был готов принимать наркотики, чтобы только перестать испытывать боль даже после более чем десяти лет после смерти принцессы Дианы.

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"Я был просто не в себе. Каждый раз, когда я надевал костюм и завязывал галстук, мне приходилось заставлять себя играть роль. Еще до выхода из дома я заливался потом. Я постоянно жил в режиме "бей или беги", - рассказал Гарри.

"В пятницу или в субботу я выпивал столько, сколько люди пьют в неделю, не потому что мне это нравилось, а потому что я пытался замаскировать боль", - признается Гарри.

В 1997 году весь мир смотрел как 12-летний Гарри, вместе с братом, отцом, дядей и дедушкой идет за гробом своей матери.

"С того дня мне запомнился только стук лошадиных копыт, цокавших по мощеной аллее", - говорит Гарри.

"Это было похоже на то, что я покинул свое тело и просто шел рядом, как привидение. Наверное, я показывал десятую часть эмоций, в отличие от остальных. Но для меня, в отличие от остальных, это была мама - вы с ней даже не встречались", - вспоминает Гарри.

В подкасте, который Гарри выпустил на прошлой неделе, он заявил, что полон решимости разорвать порочный круг боли, которую испытывал в детстве и юности, и уберечь собственных детей от ошибок воспитания, которое он сам получил.

В последние годы принц выступал за более открытое обсуждение психологических проблем в обществе и начал более откровенно рассказывать о своем собственном психологическом состоянии. Он также рассказал, что начал курс психотерапии.

В марте в интервью Опре Уинфри вместе с Меган он рассказал о жизни в королевской семье и о том, как это сказалось на его психическом здоровье.

Гарри говорит, что самым счастливым временем в его жизни были 10 лет службы в армии, поскольку там к нему относились так же, как к остальным.

Он ушел из армии в возрасте 30 лет и через год встретил свою будущую супругу актрису Меган Маркл.

"Просто играй по правилам, и твоя жизнь станет проще", - так Гарри описывает советы, которые он получал от членов королевской семьи.

"Но во мне чертовски много моей мамы... Иногда мне кажется, что я уже вне системы, но я все еще застрял в ней. Единственный способ освободиться и вырваться наружу - это сказать правду", - говорит принц Гарри, который в январе 2020 года отказался от выполнения королевских обязанностей и переехал в США вместе с женой Меган и сыном Арчи.

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Автор: Ирина Погорелая