Принц Гарри и Меган Маркл вскоре после рождения дочери показали ее прабабушке – королеве Великобритании Елизавете II.
Об этом пишет Page Six.
По информации источника, герцог и герцогиня Сассекские «были очень взволнованы и не могли дождаться, чтобы осчастливить королеву новостью о рождении правнучки». Они позвонили Елизавете II прямо из клиники в Санта-Барбаре.
Также предполагается, что Меган с Гарри просили у королевы разрешения назвать ребенка в ее честь.
У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь
Девочка появилась на свет 4 июня. Ее назвали Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзо.
Принц Чарльз был невероятно счастлив рождению внучки, несмотря на холод в отношениях с Гарри.
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