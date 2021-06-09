По информации источника, они попросили у королевы разрешения назвать девочку в ее честь.

Принц Гарри и Меган Маркл вскоре после рождения дочери показали ее прабабушке – королеве Великобритании Елизавете II.

Об этом пишет Page Six.

По информации источника, герцог и герцогиня Сассекские «были очень взволнованы и не могли дождаться, чтобы осчастливить королеву новостью о рождении правнучки». Они позвонили Елизавете II прямо из клиники в Санта-Барбаре.

Также предполагается, что Меган с Гарри просили у королевы разрешения назвать ребенка в ее честь.

У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь

Девочка появилась на свет 4 июня. Ее назвали Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзо.

Принц Чарльз был невероятно счастлив рождению внучки, несмотря на холод в отношениях с Гарри.

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Автор: Катерина Шварц