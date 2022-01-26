Журналисты нашли мужчину еще два года назад.

Преследователь украинской певицы Златы Огневич Вадим Лебедь ранее появлялся на телевидении и признался, что действительно угрожал звезде убийством.

В 2020 году мужчину нашли журналисты программы "Украинские сенсации".

Тогда Лебедь уже преследовал певицу. Мужчина рассказал, что с легкостью нашел адрес звезды.

Однажды мужчина подошел к Златы на улице посреди ночи и схватил за руку. Огневич подняла шум и убежала. Свои действия мужчина объяснил тем, что влюбился в звезду, но та не оценила его "ухаживаний".

В то же время "звездный сталкер" не считает свое поведение нападением. По его мнению, "нападение – это когда есть синяки".

Журналистка спросила Лебедя во время разговора: "Вы ей (Огневич - УНИАН) угрожали когда-то?".

"Говорил, да... Говорил, что я ее убью", – ответил он и засмеялся.

Читайте также"Холостячка" Огневич рассказала о курортном романеОгневич поделилась фрагментом этой программы в Instagram-сторіз и возмутилась, что еще несколько лет назад ее преследователь публично заявлял, что угрожал ей физической расправой, но никакой реакции не было.

"И после этого он также оставался на свободе", – отметила артистка.

Как сообщал УНИАН, 24 января украинская певица Злата Огневич сняла на видео своего преследователя, который не давал ей покоя в течение трех лет. Мужчина ехал в авто за машиной Златы, а затем начал ей угрожать расправой.

Звезда обратилась в полицию и написала заявление. 25 января Вадима Лебедя задержали.

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