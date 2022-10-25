Слава Демин высказался об опальной телеведущей.

Опальная телеведущая Регина Тодоренко упорно продолжает молчать о войне в Украине, прикрываясь разными политическими взглядами с мужем-россиянином, но разрывать все связи с родиной она также не планирует.

Об этом рассказал ведущий Слава Демин в своей программе "СлаваПРО".

Вопрос о потенциальном возвращении Регины Тодоренко очень интересует украинцев, ведь они не хотят видеть ее на родину после такого предательства. Поэтому Слава Демин решил обратиться за помощью к экстрасенсу Людмиле Хомутовской, которая заверила, что Тодоренко не планирует разрывать все связи с Украиной и еще может вернуться.

Стоит отметить, что, пока Тодоренко спокойно живет и работает в России, рожает детей, ее родители, живущие в Одессе, прячутся в укрытиях от российских бомб.

Регина Тодоренко: позиция по войне

Певица до сих пор молчит о войне в родной Украине. Более того, она говорила, что не хочет влазить в политические темы.

Также Тодоренко недавно выпустила песню "Он за мной", в которой попрощалась со своими родными из Одессы. Она спела о любви к мужу Владу Топалову и попросила отца больше ей не звонить. Также в песне она заявила, что на родину не вернется.

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