Состояние Баскова вызывает опасения у россиян.

Российский артист Николай Басков выступил на съемках концерта "Танцы! Ёлка! МУЗ-ТВ!" Журналисты заметили, что состояние его здоровья значительно ухудшилось.

Так, журналист российского издания Super заметил, что "натуральный блондин" не двигался во время номера, с трудом покинул сцену и только при его перемещениях в зале выключали свет.

Он добавил, что состояние артиста действительно тревожное.

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Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда Баскова замечают в таком состоянии. Ранее корреспондент пропагандистского "Московского комсомольца" рассказал, что путинист Басков уже не может сам передвигаться из-за своей болезни. Во время записи "Голубого огонька" его вели под руки.

У Николая Баскова проблемы со здоровьем

Российский певец и открытый путинист, поддерживающий войну РФ против Украины, Николай Басков шокировал переменами во внешности. "Натуральный блондин" сильно располнел.

Позже о внешнем виде Баскова высказалась экс-депутат Госдумы Мария Максакова. Она заявила, что путинист выглядит нездорово.

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