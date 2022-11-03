Для эфира он выбрал светлый наряд, чем подчеркнул лишние килограммы.

Российский певец и открытый путинист, поддерживающий войну РФ против Украины, Николай Басков шокировал переменами во внешности. "Натуральный блондин" сильно располнел.

Исполнитель заявился на шоу Бориса Корчевникова "Жизнь и судьба" и дал откровенное интервью, во время которого даже пустил слезу.

При этом поклонники артиста обратили внимание на то, что он сильно располнел. Его лицо как будто раздуло, отчетливо виден огромный второй подбородок. К тому же, для эфира он выбрал светлый наряд, чем подчеркнул лишние килограммы.

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Во время эфира Басков разрыдался, рассказывая о смерти отца. Он умер в 2019-м году от рака мозга.

Позиция Николая Баскова по войне в Украине

Басков публично поддержал войну, развязанную Путиным против Украины. После этого украинская телеведущая Маша Ефросинина записала эмоциональное обращение к нему.

Ранее Басков встретил на отдыхе в Турции украинку, осудившую его за позицию о войне в Украине. "Я хотела сказать вам, я из Украины. Россия сейчас бомбит Украину каждый день, а вы здесь веселитесь. Как вам, нормально веселиться?" - спросила она. В ответ российский певец заявил, что не веселится, а "отдыхает".

Кроме того, росСМИ сообщали, что Басков навещал в больнице раненых на войне в Украине российских солдат.

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