По ее словам, Басков стал заложником собственной политической неряшливости.

Экс-депутат Госдумы Мария Максакова высказалась о карманных артистах Кремля, которые буквально начали сходить с ума после успехов Вооруженных сил Украины на юге. В частности, она дала оценку поведению путиниста Николая Баскова, который последнее время активизировался со своей любовью к "русскому миру".

В интервью УНИАН Максакова ответила, может ли быть такое, что Кремль выпустил этих артистов и самого Баскова нести бред, чтобы отвлекать свой народ от поражений "второй армии мира"?

"Этот человек (Николай Басков, - УНИАН) в прошлом был довольно искрометен, и даже можно было про него сказать, что он талантлив. Теперь он стал заложником собственной политической неряшливости. Одна его легкомысленная оплошность – первое подписание заявления в поддержку агрессии России против Украины повлекла за собой все остальное", - сказала Максакова.

Она отметила, что слезы Баскова в эфире программы такого же путиниста Бориса Корчевникова были совсем не из-за того, что он переживает за свою родину, а потому, что он не может смириться с тем, что стал нежеланным гостем в Европе.

"В эфире Корчевникова действительно все наблюдали эти слезы Баскова, но ведь на самом деле они совсем о другом. Вовсе не о том, о чем там натужно рассуждал в эфире Николай. Он оплакивал свои утраченные возможности, свою беспечную в прошлом жизнь, поездки в Европу на свадьбы к олигархам, большие гонорары. Он себя чувствовал таким баловнем судьбы. Теперь всей этой беспечности пришел конец. Безусловно, он бы мечтал сегодня быть хотя бы политически нейтральным. Скорее всего, Басков сегодня понимает, что одним своим только появлением он оправдывает все эти зверства и разделяет ответственность. Я понимаю так, что у него глубинные психологические проблемы, возможно, они повлекли гормональный сбой", - добавила экс-депутат Госдумы.

По ее словам, ранее Басков был лучезарным человеком, а сейчас от этого не осталось и следа. Мария отметила и внешний вид путиниста, который значительно поправился:

"Сейчас он выглядит просто нездорово. И если даже говорить о том, что из него лепили такого вот Кобзона, то Кобзона из Коли не вышло, но и Баскова в себе он тоже потерял. Думаю, что он понимает перспективу этого всего, что все будет только ухудшаться. Как его положение, так и его физическое самочувствие будет отплачивать ему за его чудовищную и для меня даже несколько неожиданную его позицию. Мы обсуждали, что его подбили на легкие деньги, предложив разместить очередной какой-то пост в Instagram. И тот, не проверяя, сделал это, а дальше – все. Он не из тех, кто в состоянии в открытую пойти против уже наделанных ошибок. И вот спустя девять месяцев его не узнать".

Также она высказалась и о Борисе Корчевникове, который "топит" за оккупантов. По ее словам, он это делает только ради карьеры.

Напомним, ранее украинка поймала Баскова на отдыхе и задала ему неудобный вопрос.

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