Басков изменился до неузнаваемости.

Корреспондент пропагандистского "Московского комсомольца" рассказал, что российский певец Николай Басков уже не может сам передвигаться из-за своей болезни.

Как сообщают росСМИ, Басков принял участие в ежегодном новогоднем концерте "Голубой огонек", где выступил в роли ведущего. Однако он не смог сам выйти на сцену, его вели под руки.

"Когда участники массовки сели на свои места, в зале появился Николай Басков. Его вели под руки, а на одну ногу певец хромал. Было видно, что каждый шаг дается Баскову тяжело. На сцену артист поднялся с посторонней помощью, а с места не двигался", – сообщают росСМИ.

Видео дня

У Николая Баскова проблемы со здоровьем

Российский певец и открытый путинист, поддерживающий войну РФ против Украины, Николай Басков шокировал переменами во внешности. "Натуральный блондин" сильно располнел.

Позже о внешнем виде Баскова высказалась экс-депутат Госдумы Мария Максакова. Она заявила, что путинист выглядит нездорово.

"Сейчас он выглядит просто нездорово. И если даже говорить о том, что из него лепили такого вот Кобзона, то Кобзона из Коли не вышло, но и Баскова в себе он тоже потерял. Думаю, что он понимает перспективу этого всего, что все будет только ухудшаться. Как его положение, так и его физическое самочувствие будет отплачивать ему за его чудовищную и для меня даже несколько неожиданную его позицию (поддержку войны в Украине, - УНИАН)", - сказала Максакова.

Вас также могут заинтересовать новости: