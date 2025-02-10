Украинский рэпер и продюсер Потап, который находится за границей во время полномасштабного вторжения, рассказал о своих планах на будущее.
В частности, он ответил, каким видит себя в Украине и нашу страну после войны.
"Я вообще вижу будущее Украины очень светлым и мирным. Я хочу, чтобы это была сильная страна и счастливая. И я себя вижу в ней, конечно, я приложу все свои усилия для того, чтобы такой страну сделать. Мои слова могут романтизироваться, но я так чувствую. Я очень хочу, чтобы был справедливым мир", - сказал Потап в интервью российскому журналисту Юрию Дудю.
Он также добавил, что история доказывала, что всегда можно найти общий язык во всем. Однако сейчас, по словам рэпера, РФ должна выполнить три пункта:
"Мне бы хотелось, чтобы Россия выполнила три пункта по отношению к Украине. Первое - признала свою вину, а лучше покаялась. Второе - вернула все территории Украины и третье - выплачивала долго-долго репарации. И может тогда после долгих лет это будет нормальное соседство, не братская дружба. Но пока я не вижу предпосылок даже для выполнения первого пункта, к сожалению".
Потап подчеркнул, что сейчас старается все делать для Украины, ведь любит свою родину и хочет быть полезным.
"Все, что я сейчас делаю за границей - я это делаю для Украины. Я объединю всех профессионалов, чтобы построить что-то, мы точно будем полезными, когда закончится война", - сказал рэпер, который сейчас живет в Испании.
Напомним, ранее Потап в интервью российскому журналисту рассказал, как уехал из Украины.