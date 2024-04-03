После недавней информации о внезапной смерти Потапа на одном из YouTube-каналов, которая наделала немало шума, сам артист решил наконец опровергнуть эти слухи.
Так 42-летний мужчина опубликовал свое новое фото в Instagram и продемонстрировал, что с ним все в порядке. А то, что пишут в интернете и даже создают целые ролики-некрологи - это фейк, которому не стоит верить.
"Все еще жив и здоров", - подчеркнул Потап под фото.
Реакция подписчиков
Некоторые пользователи обрадовались увидеть артиста живым и здоровым. Однако большинство захейтило Потапа снова, подчеркивая, что такие шутки неуместны во время войны.
- "Ребята гибнут каждый день, смерти много в нашей жизни. Неужели это смешно? Жесть, если кому-то смешно..."
- "На войну клоуна"
- "На счет "здоровый" можно поспорить"
- "Не знал, как напомнить о себе?"
- "Боже, какое оно конченое, я прям не могу"
- "А я уже свечку поставила".
К слову, сам продюсер не комментирует негативные комментарии в свой адрес.
Напомним, ранее украинская певица родом из Боливии Мишель Андраде рассказала о случайной встрече с Потапом.