Он успокоил своих поклонников.

После недавней информации о внезапной смерти Потапа на одном из YouTube-каналов, которая наделала немало шума, сам артист решил наконец опровергнуть эти слухи.

Так 42-летний мужчина опубликовал свое новое фото в Instagram и продемонстрировал, что с ним все в порядке. А то, что пишут в интернете и даже создают целые ролики-некрологи - это фейк, которому не стоит верить.

"Все еще жив и здоров", - подчеркнул Потап под фото.

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Реакция подписчиков

Некоторые пользователи обрадовались увидеть артиста живым и здоровым. Однако большинство захейтило Потапа снова, подчеркивая, что такие шутки неуместны во время войны.

"Ребята гибнут каждый день, смерти много в нашей жизни. Неужели это смешно? Жесть, если кому-то смешно..."

"На войну клоуна"

"На счет "здоровый" можно поспорить"

"Не знал, как напомнить о себе?"

"Боже, какое оно конченое, я прям не могу"

"А я уже свечку поставила".

К слову, сам продюсер не комментирует негативные комментарии в свой адрес.

Напомним, ранее украинская певица родом из Боливии Мишель Андраде рассказала о случайной встрече с Потапом.

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