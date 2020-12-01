Потап обратился к хейтерам.

Украинский рэпер и продюсер Потап прокомментировал в Instagram новый клип Нади Дорофеевой на песню "Горит".

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Напомним, что звезда снимала клип и танцевала на пешеходном мосту Аллеи Героев Небесной Сотни. По его словам, они никого не хотели обидеть. А просто недосмотрели.

"Спасибо за критику и хайп, особенно моей певицы. Вы достаточно тонко чувствуете конъюнктуру и работаете там, где горит моя душа. Хочу извиниться перед всеми, кого возмутило последнее видео. Это наша ошибка. Недосмотрели, не увидели, не подумали, никого не хотели обидеть. Простите", - сказал Потап.

Что известно о новом клипе Дорофеевой:

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Автор: УНИАН