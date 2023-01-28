В сеть попал райдер артистов, в котором указано - запрещены даже фото с артистами.

В сети опубликовали райдер Леонида Агутина и Анжелики Варум. После скандала с Валерием Меладзе, который ответил "Героям Слава!" на фразу гостя "Слава Украине!", звезды решили перестраховаться.

Как сообщил Telegram-канал Mash, Леонид Агутин и Анжелика Варум сейчас живут в Майами, но готовы приезжать в Россию и выступать. В сравнении с прошлым годом, цены на их концерты выросли - сейчас заплатить придется 5 миллионов рублей (2,6 миллиона гривень). В райдере сказано, что Варум не выступает в Дубае.

Отметим, после 24 февраля 2022 года артисты заявили, что они "вне политики". Сначала появилась информация о том, что пара якобы приняла участие в концерте в поддержку Украины, однако потом официальные представители звезд опровергли это.

Видео дня

"Не нужно перевирать слова и никаких лозунгов артисты не произносили! Достаточно пойти на странички артистов и прочитать. Артисты выразили свое сострадание невинным жертвам боевых действий и выступили за переговоры! А участие Агутина и Варум в концерте "в поддержку Украины", состоявшийся 20 марта 2022 года, — это чистая ложь. Любой желающий может посмотреть концерт в Ютубе", - говорится в сообщении на YouTube-канале артистов.

Скандал с Валерием Меладзе

Во время одного из корпоративов, на котором выступал Меладзе, гость записывал видео и попросил передать привет жене. Валерий обратился к жене, за что мужчина поблагодарил его и сказал "Слава Украине!" Тот ответил "Героям Слава!" и тут же попросил говорить потише.

В России артиста потребовали лишить гражданства за это, а также нашли кем заменить его на предстоящих концертах.

Напомним, Меладзе трусливо оправдался за фразу "Героям слава!"

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