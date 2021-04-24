Порноактирса из Днепра, известная под псевдонимом Адель Асанти, сыграет роль древнегреческой покровительницы женского целомудрия в комедийном сериале.
Читайте такжеНа шоу "Холостяк-11" пришла порноактриса: девушка рассказала, на какую операцию пошла ради профессииОб этом пишет местный сайт «Наше місто».
Отмечается, что Адель нашла себя в новом проекте режиссера Оганеса Хачатряна – комедийном сериале «Боги и блогеры», Эта история про то, как древнегреческие боги потеряли смысл жизни в современном мире, поскольку роль лидеров человеческих мнений стали выполнять разные блогеры. По сюжету, они хотят вернуть себе былую славу и власть.
В сериале также снимается экс-солистка «ВИА Гры» Надежда Мейхер. По словам Адель, для нее это большая честь сниматься вместе с ней.
Вас также могут заинтересовать новости
- Range Rover принца Уильяма и Кейт Миддлтон выставят на аукцион (фото)
- Ани Лорак намекнула, что Меладзе предлагал ей интим
- "Все пробовала, только не кололась": украинская певица рассказала об экспериментах с наркотиками
- Дочь Мадонны рассказала о романтических отношениях с Тимоти Шаламе
- Прикрывает обнаженную грудь руками: модель Ратаковски поделилась интимным снимком из прошлого (фото)
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram