В проекте также снимается Надежда Мейхер.

Порноактирса из Днепра, известная под псевдонимом Адель Асанти, сыграет роль древнегреческой покровительницы женского целомудрия в комедийном сериале.

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Отмечается, что Адель нашла себя в новом проекте режиссера Оганеса Хачатряна – комедийном сериале «Боги и блогеры», Эта история про то, как древнегреческие боги потеряли смысл жизни в современном мире, поскольку роль лидеров человеческих мнений стали выполнять разные блогеры. По сюжету, они хотят вернуть себе былую славу и власть.

В сериале также снимается экс-солистка «ВИА Гры» Надежда Мейхер. По словам Адель, для нее это большая честь сниматься вместе с ней.

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Автор: Григорий Бондарь