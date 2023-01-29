Как рассказал Назар Хасан, у них с Потапом состоялся неприятный разговор после эфира на радио.

Украинский рэпер Назар Хасан рассказал, как однажды поскандалил с Потапом. Оказывается, что продюсер был гостем на радио, где работал ХАС и тогда он обозвал одного из ведущих м*даком.

В интервью Алине Доротюк, Хасан сказал, что в прямом эфире решил не выяснять отношения с Потапом. Он дождался пока выключатся камеры и микрофоны и только потом вышел с ним на разговор.

По словам Назара, он не сдерживал себя в выражениях. И добавил, что если бы Потап пришел к нему в гости домой, то одним разговором дело бы не закончилось.

"Тот, кто думает, что он звезда, пусть так думает, потому что звезда – это скопление газов. Ничего не дает тебе права относиться к людям, как к хламу. Почему он может назвать человека м*даком, а я не имею права сказать так? Почему он не боится, а я должен бояться? Потому что он снимал штаны в Москве, а я нет? Какие у него есть достижения, которые могут позволить ему оскорбить человека?" - сказал ХАС.

Также он вспомнил, как Потап вместе со своей супругой Настей Каменских отсиживался за границей во время полномасштабного вторжения. Назар назвал Потапа "придурком со своей девушкой", намекая на певицу.

Напомним, в России диджей включил песню Потапа и Насти во время обращения Путина.

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