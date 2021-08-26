Алла Пугачева предстала в стильном образе.

72-летняя российская певица Алла Пугачева встретилась со своей подругой Мариной Юдашкиной. Для такой встречи звезда подобрала черное облегающее платье с широким поясом, который подчеркнул ее талию.

Также Примадонна нанесла легкий макияж на глаза и нюдовую помаду. Волосы она решила полностью не собирать, а лишь заколола несколько прядей. Поклонники в Instagram отметили, что Пугачева выглядит молодо в свои то годы.

"Приятно смотреть", "Красивые люди", "Как же Алле Борисовне хорошо с такой причёской. Такая красивая, и шея такая... очень-очень", "Какая прелесть", - пишут фанаты в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич