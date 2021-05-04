Певица шокировала фанов фотосессией в белье.

19-летняя американская певица Билли Айлиш установила рекорд в социальной сети Instagram.

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На днях она показала фотографии с фотосессии для глянцевого журнала Vogue. Там она снялась в белье, чем и удивила своих поклонников. Ведь ранее Айлиш не участвовала в таких откровенных съемках.

Некоторые фотографии набрали более 20 миллионов лайков, тем самым установив рекорд в социальной сети. В интервью изданию Билли призналась, что сейчас ей стало проще самовыражаться.

"Так как мир видит меня, я не чувствовала себя желанной. Но со мной так всю жизнь, не думаю, что это из-за популярности", — отметила певица.

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Автор: Диана Могилевич