Он ведет отшельнический образ жизни.

Один из главных героев российского сериала "Папины дочки" Михаил Казаков, который сыграл роль Ильи Полежайкина, сломал себе жизнь. После обретенной популярности он пошел по наклонной.

Известно, что артист год отсидел в колонии за убийство. Он пырнул ножом обидчика девушки в уличной драке. Выйдя на свободу, Михаил пережил новый удар.

Он упал с крыши жилого дома и сильно повредил ноги. Пришлось надолго забыть о полноценном существовании и носить аппарат Илизарова. Но даже после снятия конструкции Казаков пока не в состоянии передвигаться сам.

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Сейчас 35-летний актер из "Ералаша" и "Папиных дочек" до сих пор не может полноценно ходить. Он пока так и не научился жить со своей травмой.

Когда-то он был мегапопулярным и востребованным, особенно после роли Полежайкина в комедийном сериале, а сейчас он стал отшельником и старается меньше появляться на публике.

Кроме того, внешность актера тоже изменилась. Он заметно постарел.

К слову, у знаменитости есть супруга и сын, который появился на свет в 2012 году.

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