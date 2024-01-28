Один из главных героев российского сериала "Папины дочки" Михаил Казаков, который сыграл роль Ильи Полежайкина, сломал себе жизнь. После обретенной популярности он пошел по наклонной.
Известно, что артист год отсидел в колонии за убийство. Он пырнул ножом обидчика девушки в уличной драке. Выйдя на свободу, Михаил пережил новый удар.
Он упал с крыши жилого дома и сильно повредил ноги. Пришлось надолго забыть о полноценном существовании и носить аппарат Илизарова. Но даже после снятия конструкции Казаков пока не в состоянии передвигаться сам.
Сейчас 35-летний актер из "Ералаша" и "Папиных дочек" до сих пор не может полноценно ходить. Он пока так и не научился жить со своей травмой.
Когда-то он был мегапопулярным и востребованным, особенно после роли Полежайкина в комедийном сериале, а сейчас он стал отшельником и старается меньше появляться на публике.
Кроме того, внешность актера тоже изменилась. Он заметно постарел.
К слову, у знаменитости есть супруга и сын, который появился на свет в 2012 году.