Актер Пол Риттер умер от опухоли мозга в возрасте 54 лет.

Британский актер Пол Риттер умер в понедельник, 5 апреля.

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Об этом сообщает the guardian.

"С большим сожалением мы можем подтвердить, что Пол Риттер скончался прошлой ночью. Он мирно умер дома со своей женой Полли и сыновьями Фрэнком и Ноем рядом с ним. Ему было 54 года, и он страдал от опухоли мозга. Пол был исключительно талантливым актером, сыгравшим огромное количество ролей на сцене и экране с необычайным мастерством. Он был невероятно умным, добрым и очень забавным. Нам будет его очень не хватать", - сказал агент актера.

Кто такой Пол Риттер:

Риттер сыграл Анатолия Дятлова в сериале "Чернобыль"

Он был номинирован на премию "Оливье" в 2006 году за роль в фильме "Корам Бой"

Также был номинирован на премию "Тони" за главную роль в 2009 году в "Нормандских завоеваниях"

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Автор: Диана Могилевич