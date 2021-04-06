Британский актер Пол Риттер умер в понедельник, 5 апреля.
Читайте такжеУмер известный украинский актер
Об этом сообщает the guardian.
"С большим сожалением мы можем подтвердить, что Пол Риттер скончался прошлой ночью. Он мирно умер дома со своей женой Полли и сыновьями Фрэнком и Ноем рядом с ним. Ему было 54 года, и он страдал от опухоли мозга. Пол был исключительно талантливым актером, сыгравшим огромное количество ролей на сцене и экране с необычайным мастерством. Он был невероятно умным, добрым и очень забавным. Нам будет его очень не хватать", - сказал агент актера.
Кто такой Пол Риттер:
- Риттер сыграл Анатолия Дятлова в сериале "Чернобыль"
- Он был номинирован на премию "Оливье" в 2006 году за роль в фильме "Корам Бой"
- Также был номинирован на премию "Тони" за главную роль в 2009 году в "Нормандских завоеваниях"
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram