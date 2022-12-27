Актер не поддерживает жестокую кровопролитную войну, которую устроили захватчики на территории Украины.

Известный российский актер Алексей Панин, который открыто выступил против войны в Украине, ответил на вопрос о перспективах жизни в России.

Знаменитость считает, что должно смениться не одно поколение, чтобы отмыться от того позора и ужаса, который будет преследовать россиян из-за их зверств на территории Украины.

Вот что Панин сказал, вспоминая одно из своих недавних интервью:

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"Наш разговор начинался с: "Когда вы видите перспективы России?". Да никогда! Там поколения должны поменяться, чтобы была хоть какая-то перспектива. У них что в 17-м году, что при Борисе Годунове (русский царь, - ред) все одно и то же".

Что Алексей Панин говорит о войне в Украине

Еще до 24 февраля 2022 года Алексей Панин открыто демонстрировал свое несогласие с путинским режимом. После начала полномасштабной войны актер все чаще стал говорить о зверствах оккупантов на нашей территории, а также неоднократно объявлял сборы в помощь военнослужащим ВСУ.

За это его страницу неоднократно блокировали боты. Также в одном из видео Панин признался, что получал на телефон угрозы от незнакомых людей.

Напомним, поддержавший Украину российский актер Панин назвал россиян "стадом баранов".

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