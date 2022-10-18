Известный россиянин открыто выступает в поддержку Украины, называя Путина и его сторонников - убийцами и террористами.

Одиозный российский актер Алексей Панин, который с первых дней после полномасштабного вторжения РФ в Украину поддержал нашу страну, прокомментировал очередной обстрел мирных городов 17 октября.

Так, он высказался о том, что в жилой дом Киева прилетел дрон и убил четверых человек. Среди погибших - молодая беременная женщина. Своем видеообращение Панин обнародовал в Telegram-канале.

"В очередной раз Путин ударил по Киеву, погибли невинные люди. Очень больно осознавать, что страна, в которой ты родился и вырос, во всем мире ассоциируется со словом "агрессор". Кровь, смерть, терроризм…" - эмоционально сказал Панин. Видео дня

Он также добавил, что просит прощения у всех украинцев, и ощущает ответственность перед всем народом за своих сограждан, которые причастны к убийствам.

"Несмотря на то, что я не поддерживаю весь этот режим, я все равно русский. Я чувствую ответственность за своих сограждан, которые как стадо баранов поддерживают все эти зверства", - резюмировал известный актер театра и кино.

Напомним, ранее Алексей Панин уже жаловался на то, что ему поступают угрозы из-за поддержки Украины.

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