Персоной нон грата ее хотят признать из-за того, что певица посещала оккупированный Крым.

Украинская певица Светлана Лобода, которая ранее выступала и жила в России, в ближайшее время может стать персоной нон грата в Литве. О таком решении сообщила представитель министра иностранных дел Паулина Левицките, пишет BNS. Связано это с тем, что артистка незаконно посещала оккупированный Россией Крым. Вот что сказали в МИД Литвы:

"После консультаций с украинскими партнерами мы вносим исполнителя в список персон нон грата".

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис сообщил, что ранее Лобода не была внесена в список нежелательных лиц вместе с другими российскими звездами, поскольку у нее украинский паспорт. Теперь данный запрет повлияет и на концертную деятельность знаменитости, так как в Литве у нее был запланирован тур.

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"Организаторы частных мероприятий должны знать, что они рискуют своими инвестициями", - добавил Кайрис.

Отметим, Светлана Лобода после 2014 года вела активную концертную деятельность на территории России, а 9 мая "засветилась" во временно оккупированном Крыму на празднике 9 мая.

Напомним, Лобода анонсировала украинскую песню, но допустила серьезную ошибку.

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