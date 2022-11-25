Знаменитость обратилась к фанатам с заявлением - концерты, запланированные на территории Литвы, обязательно состоятся.

Недавно появилась информация о том, что Литва планирует запретить Светлане Лободе въезд на территорию страны из-за того, что она посещала оккупированный Крым в 2015 году. Певица на это отреагировала в своем Telegram-канале. Она заявила, что все запланированные мероприятия обязательно состоятся. Вот что написала Лобода:

"Очередной вброс и черный пиар в мою сторону. Прошу СМИ не поддерживать данную информацию. На сегодняшний день, никакого официального запрета на мой въезд в Литву нет. Мои запланированные концерты в Литве в поддержку Украины состоятся. Слава Украине!"

Чтобы проиллюстрировать свои слова, она опубликовала фрагмент с концерта, где оставляет автограф на флаге Украины, а также говорит: "Перемога за нами. Слава Україні! Героям Слава!" Зрители поддержали певицу бурными овациями.

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Отметим, министр культуры Литвы Симонас Кайрис сообщил, что ранее Светлана Лобода не была внесена в список нежелательных лиц вместе с другими российскими звездами, поскольку у нее украинский паспорт. Теперь в МИД хотят пересмотреть возможность артистки посещать территорию страны.

Напомним, Лобода анонсировала украинскую песню, но допустила серьезную ошибку.

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