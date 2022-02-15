Напарница рэпера по пародийному шоу раньше шутила, что у нее "большие планы" на него.

Украинский рэпер Потап (настоящее имя – Алексей Потапенко) очаровал снимком с супругой Настей Каменских и милым признанием ей в любви.

Фото с Настей музыкант опубликовал ко Дню влюбленных в своем Instagram со словами (на языке оригинала):

"Я вкритий щастям, ніби едельвейса пелюстками,

Бо наші почуття – гірський кришталь.

Я випивав до дна тебе, аж до нестями.

I ніс в руках, ніби святий грааль… Кохаю тебе".

"Ого, Потап похудел. Какие вы молодцы. Спортивные и счастливые", "Вы такие прекрасные", "Как душевно", "Просто супер", "Детей вам не хватает", – отреагировали подписчики.

Прокомментировала пост Потапа и его напарница по шоу "Липсинк батл", ведущая Леся Никитюк:

"И ваша встреча не случайна", – написала она.

На днях Леся шутила, что у нее "на Потапа большие планы": "Какие именно, не скажу, но скажу одно, Настя Каменских с ним тоже начинала как партнерша по сцене".

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