Они обеспечили им счастливое детство и полноценную семью.

Сегодня, 17 сентября, в Украине отмечают День усыновления. К сожалению, из-за войны еще больше детей каждый день остаются без родителей.

Но некоторые украинские звезды уже подарили приемным детям семейное тепло и уют. Кто именно уже усыновил, а кто только собирается взять из детского дома мальчика или девочку - читайте дальше.

Наталья Могилевская

Украинская певица Наталья Могилевская в начале 2024 года призналась, что стала мамой. Звезда удочерила двух сестер 12-летнюю Мишель и 4-летнюю Софию. Позже стало известно, что артистка подарила полноценную семью девочкам еще в начале войны, но долго держала это в тайне.

Видео дня

По ее словам, дети были травмированы и нуждались во времени для адаптации в новых реалиях. Сейчас она не хочет показывать их лица, чтобы избежать публичности. К слову, Наталья воспитывает девочек с любимым мужчиной Валентином.

Тимур и Инна Мирошниченко

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко и его жена Инна тоже усыновили двух детей. В прошлом году они взяли из детского дома мальчика Марселя, у которого есть проблемы со здоровьем. Однако уже через год он стал намного лучше себя чувствовать.

Несмотря на долгий и сложный путь усыновления первого ребенка, супруги решили не останавливаться. Так летом 2024 года их семья удочерила 8-летнюю девочку Ангелину.

"+1", - лаконично подписала пара видео-встречу с приемной дочкой.

К слову, Тимур и Инна также воспитывают двоих детей: 6-летнюю дочь Мию и 4-летнего сына Марко.

Лилия Подкопаева

Олимпийская чемпионка и известная украинская гимнастка Лилия Подкопаева также воспитывает приемного сына. В 2006 году она усыновила мальчика Вадима, которому сейчас уже 18 лет.

Женщина откровенно рассказывала, что долгое время не могла забеременеть. Поэтому хотела стать мамой для ребенка, у которого нет родного человека рядом. Так в 6 месяцев Вадим стал частью семьи Лилии. А через год спортсменке все же удалось родить дочь Каролину.

К слову, о желании усыновить ребенка также публично говорили и другие звезды. Среди них: певица Злата Огневич, ведущий Александр Педан, блогерша Алина Шаманская, а также известные супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов,Кристина и Григорий Решетники.

Напомним, ранее ведущая Рамина Эсхакзай заявила, что хочет усыновить ребенка.

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