Носова являлась звездой фильмов "Карнавальная ночь", "Свадьба в Малиновке", "Женитьба Бальзаминова", "Королевство кривых зеркал" и многих других.

Тамара Носова - советская и российская актриса, которая является легендой комедийного кино 50-60-х годов прошлого века. У нее была очень тяжелая жизнь, но при жизни Носова неоднократно говорила, что была счастлива. Рассказываем, чем она прославилась.

Кто такая Тамара Носова

Тамара Макаровна Носова была известной советской актрисой театра и кино. Она родилась 21 ноября 1927 года в Москве. В 1950 году женщина окончила ВГИК.

Тамара Носова стала известной благодаря своим ролям в кино. Она снялась в фильмах "Карнавальная ночь", "Свадьба в Малиновке", "Женитьба Бальзаминова", "Королевство кривых зеркал" и многих других.

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Актриса проявила свои таланты в различных жанрах, от драмы до комедии. Она обладала яркой внешностью и эмоциональной силой игры, что помогло ей создать запоминающиеся образы на экране. Тамара Носова получила несколько наград и призов за свою актерскую работу, включая звание Народной артистки СССР.

Помимо работы в кино, Тамара Носова активно выступала на театральной сцене. Она играла в МХАТ и других известных театрах Москвы. Ее талант, профессионализм и харизма сделали ее одной из самых популярных актрис своего времени.

Стоит отметить, что с детства жизнь Носовой была довольно сложной. Когда ей было полтора года, ее мама умерла, а отец сдал ее и двух других детей в детский дом. Со временем Тамару удочерили.

Учитывая то, что в детстве ей не хватило внимания и любви, она пыталась найти это во взрослом возрасте. Известно о том, что у нее было три мужа, однако ни с кем не было продолжительных отношений и семьи, поэтому умерла Носова в одиночестве.

"Тома два раза была беременна от меня. Но оба раза у нее случались выкидыши из-за того, что она не ложилась в больницу на сохранение. Я ей говорил: "Бросай все к чертовой матери! Ложись на сохранение", а Тома не могла отказаться от гастролей, концертов, съемок", - рассказывал прессе третий муж актрисы Николай Засеев.

Несмотря на то, что Носова играла в театре и снималась в кино, часто ей доставалась эпизодическая роль, которая не приносила ни огромную славу, ни высокие гонорары.

Последние годы народная артистка провела в собственной квартире в Москве. Соседи рассказывали прессе, что жила женщина в нищете - время от времени даже выходила к мусорным бакам, чтобы добыть там какую-то еду.

Несмотря на это Тамара Макаровна никогда не жаловалась на судьбу и не просила о помощи. Ее не стало в марте 2007 года после инсульта.

Напомним, актриса Алена Яковлева вдруг вспомнила, как ее "притесняли за русский язык".

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