Яковлева убеждена, что Россия пришла на территорию Украины с "операцией по спасению".

Российская актриса Алена Яковлева дала большое интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи", где рассказала о том, что война в Украине якобы развязана "киевским режимом".

Звезда фильмов и сериалов рассказала о том, что семью ее знакомых из Киева якобы расстреляли украинские военные. Отметим, что подобные высказывания - типичный российский нарратив, ведь они обвиняют Украину в убийствах мирных граждан.

Также Яковлева вспомнила, как еще до войны бывала в украинских городах. Тогда, по словам знаменитости, некоторые украинцы "специально" переходили на государственный язык, слыша русскую речь. Алена заявила, что ей якобы отказались продавать картину из-за того, что она - россиянка.

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"Мы берегли историю украинского народа, но нас там не жалел никто", - резюмировала пропагандистка.

Кто такая Алена Яковлева

Яковлева - известная российская актриса театра и кино, ведущая актриса Московского академического театра сатиры. До оккупации Донецкой и Луганской областей, и аннексии Крыма Яковлева нередко снималась в украинских сериалах, или сериалах совместного с Россией производства.

Ее можно увидеть в сериалах "Верни мою любовь", "Женский доктор", "Чудо", "Держи меня крепче" и других.

Ранее УНИАН писал о том, как актриса Стриженова продалась Кремлю и стала путинской пропагандисткой.

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