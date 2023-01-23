Артистка не знает, почему у нее стала плохо функционировать рука.

Известная танцовщица Илона Гвоздева, которая принимала участие в шоу "Танцы со звездами", пожаловалась на проблемы со здоровьем. Знаменитость рассказала, что ее левая рука не может нормально функционировать. Гвоздева не знает причину, которая спровоцировала такое состояние.

Вот что в своем блоге рассказала Гвоздева:

"Сначала немного покалывало, но чем дальше, тем хуже. Левая рука плохо работает, а когда нервничаю, вообще чувствую пульсацию в районе ключицы".

Илона добавила, что к врачу не обращалась, но сейчас активно ищет специалиста по массажу, который поможет убрать проблему. Хореограф предположила, что причиной недуга стали стрессы, негативные эмоции и депрессивное расстройство.

Чем Илона Гвоздева занимается во время войны в Украине

С первых дней после начала полномасштабной войны знаменитость начала активно рассказывать своим подписчикам о событиях, которые происходят в Украине. Она пыталась таким образом хоть как-то донести информацию до лиц, зомбированных кремлевской пропагандой.

Также она обращалась к своим российским коллегам с просьбой подключиться к помощи. Это осталось без ответа, как и обращения многих других украинских артистов.

Напомним, в 2022 году Гвоздева обвенчалась со своим мужем в церкви.

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